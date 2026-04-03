Il Palazzo Reale di Napoli riapre al pubblico il Giardino dei Romantici Da Pasqua il Giardino dei Romantici sarà nuovamente fruibile al pubblico.

Il Giardino dei Romantici del Palazzo Reale di Napoli torna a risplendere come un tempo. Un complesso restauro, diretto dall’Architetto Paesaggista Marco Ferrari, che ha avuto come obiettivo quello di riportare al disegno ed alla composizione degli spazi così come concepiti in epoca otto-novecentesca. I lavori, iniziati nel settembre del 2024, data in cui il Giardino è stato chiuso alla fruizione pubblica, sono finalmente giunti al termine.

Il Giardino dei Romantici di nuovo disponibile

Da Pasqua, infatti, questo gioiello del Palazzo Reale di Napoli sarà nuovamente a disposizione dei visitatori. Domenica 5 aprile, aderendo all’iniziativa ministeriale #domenicalmuseo che prevede la gratuità di tutti i luoghi della cultura statali la prima domenica del mese, il Palazzo Reale di Napoli e il Museo Pignatelli garantiranno l’accesso gratuito al pubblico.

Inoltre, anche lunedì 6 aprile i Musei saranno regolarmente aperti ai consueti costi ed orari d'ingresso. Il giorno di Pasquetta, però, il Giardino dei Romantici non sarà accessibile al pubblico, com'era consuetudine prima del restauro. Lo spazio, restaurato nella sua componente vegetale, impiantistica ed architettonica, da martedì 7 aprile sarà definitivamente aperto tutti i giorni della settimana.