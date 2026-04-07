Città della scienza: oltre 2000 visitatori tra Pasqua e Pasquetta Il museo si conferma meta di intrattenimento per famiglie, turisti e nuove generazioni

Città della Scienza ha registrato oltre 2.000 visitatori tra Pasqua e Pasquetta, confermandosi una delle mete più apprezzate da famiglie, turisti e cittadini che hanno scelto Napoli in occasione delle festività. In un lungo fine settimana segnato da un forte afflusso in città, il museo ha offerto un’esperienza capace di unire scoperta, partecipazione e divertimento, ribadendo il proprio ruolo di centro di divulgazione scientifica e di edutainment dedicato soprattutto alle nuove generazioni.

Il successo di pubblico si inserisce nel più ampio boom di presenze che ha interessato Napoli e la Campania nei giorni di festa, con migliaia di visitatori attratti dal patrimonio culturale, paesaggistico ed esperienziale del territorio. In questo scenario, Città della Scienza si è confermata una scelta naturale per chi ha voluto vivere un luogo in cui la conoscenza diventa esperienza concreta, accessibile e coinvolgente per bambini, ragazzi e adulti.

Per il presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari, il risultato ottenuto rappresenta un segnale importante: “Il successo di questi giorni conferma quanto Città della Scienza sia ormai riconosciuta come una destinazione capace di parlare a pubblici diversi, offrendo un’esperienza completa che unisce cultura, intrattenimento e formazione. Napoli sta vivendo una stagione straordinaria e il nostro museo contribuisce a rafforzarne l’attrattività, proponendo contenuti di qualità e un modello di divulgazione innovativo, attento alle famiglie e ai più giovani. Il nostro obiettivo resta quello di consolidare Bagnoli come polo dell’innovazione, della ricerca e della partecipazione scientifica”.

Tra le proposte che hanno accompagnato il programma pasquale, grande interesse ha suscitato anche la presenza delle nuove tecnologie e delle attività pensate per rendere la visita un’occasione di apprendimento attivo, confermando la vocazione del museo a sperimentare linguaggi contemporanei e strumenti capaci di avvicinare il pubblico alla scienza in modo immediato e coinvolgente. I partecipanti hanno potuto prendere parte a laboratori didattici, visite guidate, science show, mostre tematiche, assistere agli spettacoli offerti dal Planetario (sold out), vivendo un’esperienza immersiva tra scoperta, gioco e divulgazione scientifica. Grande interesse ha suscitato anche la presenza di Aphel, il robot umanoide di recente introduzione, che ha accompagnato e coinvolto i visitatori, un valore aggiunto che ha fortemente impreziosito l’offerta del museo. Il risultato di Pasqua e Pasquetta conferma ancora una volta la centralità del museo nel panorama culturale e scientifico della città di Napoli.