Città della Scienza inaugura "Yoga al Museo": un format tra benessere e scienza Un appuntamento che intreccia yoga, benessere psicofisico e divulgazione scientifica

Città della Scienza apre le porte a una nuova esperienza dedicata al pubblico adulto: “Corpo, Mente, Scienza: Yoga al Museo”, un incontro speciale che si terrà sabato 18 aprile alle ore 17:30 e che intreccia pratica yoga, benessere psicofisico e divulgazione scientifica all’interno di Corporea, il Museo Interattivo del Corpo Umano.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire al pubblico un’occasione diversa di vivere il museo: non solo come luogo di conoscenza, ma come spazio attivo, capace di favorire ascolto di sé, equilibrio e consapevolezza. Attraverso una sessione guidata da Stefania Cristiano, il corpo diventa protagonista di un percorso che unisce movimento, respirazione e approfondimenti sui meccanismi che regolano salute, postura, sistema nervoso ed equilibrio.

"Yoga al Museo", un'iniziativa tra benessere e scienza

“Yoga al Museo” si inserisce in una visione più ampia di Città della Scienza, che punta ad ampliare e diversificare i propri pubblici, proponendo format capaci di dialogare con i bisogni contemporanei di benessere, prevenzione e qualità del tempo libero. In questo contesto, Corporea non è soltanto la cornice dell’evento, ma parte integrante dell’esperienza: le sue installazioni interattive dialogano con la pratica, trasformando ogni gesto in un’occasione di apprendimento e meraviglia.

Primo appuntamento il 18 aprile

L’appuntamento del 18 aprile rappresenta il primo passo di un percorso che potrà svilupparsi in una programmazione periodica con ulteriori appuntamenti e possibili collaborazioni coerenti con l’identità scientifica del museo. Al termine della sessione, è previsto un piccolo aperitivo healthy.

Con questo nuovo format, Città della Scienza conferma la propria vocazione a connettere conoscenza e partecipazione, offrendo esperienze in cui la scienza non resta da osservare, ma si vive, si sente e si respira.