Città della scienza: ecosistema e innovazione Favorire lo sviluppo imprenditoriale e tecnologico di giovani imprese

Si è svolto presso Città della Scienza l’evento di presentazione e benvenuto delle startup, Pmi innovative e team progettuali selezionati con l’avviso pubblico per la concessione di 10 postazioni gratuite presso lo spazio Coworking CdS 4.0, nell’ambito del Programma strategico regionale Manifattur@ Campania: Industria 4.0 finalizzato a sostenere la transizione digitale e l’innovazione 4.0 del sistema produttivo campano.

In questo contesto, l’ospitalità presso il Coworking CdS 4.0 è finalizzata a favorire lo sviluppo imprenditoriale e tecnologico di giovani imprese.

Le proposte selezionate coprono ambiti strategici che spaziano dalla manifattura avanzata alla cultura digitale, dalla cybersecurity all’informazione digitale, fino alla sostenibilità ambientale e all’edilizia sostenibile, con un denominatore comune: l'uso di tecnologie avanzate e digitali - tra cui IA, IoT, Realtà Aumentata e Virtuale - per rispondere a sfide concrete della società e del mercato. Grazie al progetto regionale, le imprese selezionate sono insediate in spazi attrezzati e altamente qualificati, inserite in un contesto che intende favorire la contaminazione tra competenze e la creazione di un ambiente collaborativo ad alto valore innovativo.

A tali elementi si affiancherà a breve l’offerta di un sistema integrato di servizi di pre-incubazione, che includerà attività di mentoring, networking e accompagnamento allo sviluppo della business idea, con l’obiettivo di supportare i soggetti ospitati in un percorso strutturato di accelerazione, dalla validazione dell’idea fino all’ingresso sul mercato.

L’iniziativa intende quindi offrire una concreta opportunità per startup innovative, microimprese, ricercatori e giovani talenti che intendono sviluppare progetti ad alto contenuto tecnologico all’interno di un ecosistema dinamico e qualificato, trasformando la propria visione in un’impresa operativa e competitiva.