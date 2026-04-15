Totò, memoria e malinconia nel nuovo libro di Francesco Piccolo Nel libro di Francesco Piccolo, il ritratto intimo e crepuscolare del Principe

Il libro e le presentazioni. Si intitola Cosa sono le nuvole il nuovo libro di Francesco Piccolo, pubblicato da Einaudi (128 pagine, 16 euro). Il volume sarà presentato giovedì alle 18.30 alla libreria Spazio Sette Ubik di Roma insieme a Emanuele Trevi, e il 17 maggio alle 14.45 al Salone del Libro di Torino con Roberto Saviano, moderato da Emiliano Morreale. Il testo proposto è un estratto del libro, che si inserisce nel percorso narrativo di Piccolo tra letteratura, cinema e memoria personale.

Un ritratto intimo di Totò

Al centro del racconto c’è Totò, colto in una fase avanzata della sua vita, quando il successo è ormai alle spalle e il tempo si fa più incerto. Piccolo ne restituisce un’immagine lontana dalla maschera comica, fatta di fragilità, nostalgia e bisogno ostinato di continuare a lavorare. Le scene si muovono tra Napoli, nei vicoli del rione Sanità dove riaffiorano i ricordi di gioventù e del rapporto con Eduardo De Filippo, e Roma, nei giorni più silenziosi della maturità.

Tra memoria e fine di un’epoca

Il libro insiste sul tema del tempo che passa e della trasformazione del mondo dello spettacolo. Totò avverte il cambiamento: nuovi protagonisti avanzano, il suo ruolo si ridimensiona, e la corsa continua al lavoro diventa una forma di resistenza al declino. La scrittura di Piccolo è essenziale e evocativa, capace di costruire immagini vivide e insieme intime, dove il ricordo personale si intreccia alla storia collettiva del cinema italiano.

Letteratura e cinema

Cosa sono le nuvole si muove sul confine tra racconto e riflessione, trasformando una figura iconica in un personaggio profondamente umano. Il risultato è un testo breve ma denso, che illumina gli ultimi anni di un artista e, allo stesso tempo, racconta la fine di una stagione culturale.