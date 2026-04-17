Comicon Napoli: c'è l'iconico Dr Cox della serie tv Scrubs L’acclamata serie Paramount+ From arriva in anteprima con il terzo episodio

Arriva a COMICON Napoli John C. McGinley, l’iconico Dr. Cox della serie tv di culto Scrubs. L’attore e produttore statunitense sarà ospite di COMICON sabato 2 maggio. Storico interprete del cinico Dottor Perry Cox, recentemente tornato a interpretare il ruolo nel revival di successo della serie su Disney+, è attualmente al fianco di Steve Carell nella nuova serie di successo HBO Rooster. In quarant’anni di carriera McGinley ha recitato nei pluripremiati Platoon e Wall Street di Oliver Stone e in film come Point Break, Impiegati…male!, The Rock, Seven e Ogni maledetta domenica. McGinley si racconterà al pubblico di COMICON Napoli in un incontro che ripercorrerà una carriera intensa e imprevedibile, tra serie cult, personaggi memorabili e un approccio unico e originale alla recitazione. McGinley sarà protagonista di un imperdibile talk (ore 13.30 - Auditorium del Teatro Mediterraneo) e di un meet&greet con i fan presso l'area Exclusive Meet&Greet di COMICON Napoli dalle 15:00 alle 19:00.

Il mistero al Comicon con la nuova stagione di From

Quest’anno COMICON Napoli si tinge di mistero con l’arrivo della quarta e attesissima stagione di From, l’acclamata serie sci-fi horror di Paramount+ sulla famosa cittadina da incubo che intrappola chiunque vi entri. Per la prima volta in Italia, la serie creata da John Griffin (Cratere) e prodotta dallo stesso Griffin con lo showrunner Jeff Pinkner (Lost, Alias, Fringe) e il regista Jack Bender (Lost, Game of Thrones, The Institute) sarà presentata in anteprima a COMICON domenica 3 maggio (ore 12.00 - 14.00 presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo) con la proiezione in esclusiva del terzo episodio e la presenza dei protagonisti Catalina Sandino Moreno e Scott McCord, che vestono i panni rispettivamente di Tabitha Matthews e Victor Kavanaugh. Ad accompagnarli sul palco di COMICON, due fan d’eccezione, LDA e Aka7even. Il duo musicale, reduce dal successo all’ultimo Festival di Sanremo, omaggerà la serie con una performance sulle note del brano lanciato proprio dal palco dell’Ariston “Poesie Clandestine”.

Zerocalcare tra le tante sorprese di questa edizione 2026

Ma le sorprese a COMICON non finiscono mai e sono tanti gli ospiti e gli eventi in calendario a partire dal panel "Clash in COMICON". Sabato 2 maggio (ore 14.30 - Auditorium del Teatro Mediterraneo), Netflix celebrerà l'arrivo, sul servizio, di RAW, SmackDown, NXT e tutti i PLE (Premium Live Event) insieme a due storici fan, Maurizio Merluzzo e Victor Laszlo. Con loro anche uno special guest, Zerocalcare, che porterà i suoi Due spicci sulla WWE.

Tra cinema e videogiochi, sono attese a COMICON Napoli 2026 le attrici e doppiatrici Jane Perry e Kirsty Rider, venerdì 1° maggio (ore 14.45 - Hyperstage). Perry ha vinto un BAFTA e ha interpretato numerosi personaggi, tra cui la dea Mystra in Baldur’s Gate 3. È entrata a far parte della storia della TV fantascientifica con la sua interpretazione di Dorothy Bahnsen, la segretaria dell’FBI nella serie cult The X-Files. Kirsty Rider è nota per la serie Industry, per Sandman e per aver prestato la voce al personaggio di Lune in Clair Obscur: Expedition 33.

Una carriera al servizio dei comics e della cultura pop: arriva a COMICON Napoli 2026, l'attrice Crystal Reed (venerdì 1° maggio - ore 12, l’Auditorium del Teatro Mediterraneo) uno dei volti più amati di Teen Wolf, personaggio diventato iconico nel corso di tre stagioni e tornato anche nel film che ha riunito il cast. Ma il suo percorso l’ha portata anche nell’universo DC Comics, dove ha interpretato Abby Arcane in Swamp Thing e Sofia Falcone in Gotham.

Lo spazio e i videogame sono molto più vicini di quel che si potrebbe pensare. A confermarlo sarà Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e colonnello dell’Aeronautica Militare italiana. Parmitano ha partecipato a due missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale: Volare e Beyond, per un totale di 366 giorni nello spazio diventando il primo italiano a ricoprire il ruolo di Comandante della ISS. Oggi lavora a Houston come ufficiale di collegamento per il volo spaziale umano tra NASA ed ESA e contribuisce alle attività operative del programma Artemis. Parmitano si spingerà oltre, là dove la simulazione digitale e lo spazio collimano, per raccontare come anche un non gamer debba molto ai videogiochi. Luca Parmitano sarà protagonista venerdì 1° maggio all’Arena Flegrea di un panel stellare che lo vedrà sul palco insieme a Leo Ortolani e Caparezza in un incontro tra scienza, fumetto e musica.

Doppio appuntamento serale a COMICON 2026: giovedì 30 aprile, alle 20:30 all’Auditorium del Teatro Mediterraneo, torna Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, prodotto da The Comedy Club, con una speciale puntata dal vivo. Ospite della puntata sarà Sio, tra i fumettisti e content creator più amati della scena italiana, creatore di Gigaciao, noto per il suo stile inconfondibile e per aver conquistato milioni di fan tra YouTube, editoria e animazione. Un incontro che si preannuncia esplosivo, tra comicità surreale, cultura pop e storytelling fuori dagli schemi. Per partecipare è previsto un biglietto aggiuntivo, acquistabile su ticket.comicon.it.

Venerdì 1 maggio alle 19.30, all’Auditorium del Teatro Mediterraneo, arriva Millennium Actress, il capolavoro di Satoshi Kon. Un’opera diventata culto assoluto dell’animazione giapponese torna protagonista in una proiezione evento speciale, accompagnata da un momento di introduzione e da un dibattito post visione. A presentare il film e a dialogare con il pubblico ci saranno i Criticoni - Francesco Alò, Mr. Marra e Victor Laszlo - insieme a Dario Moccia, per esplorare l’eredità e la modernità di uno dei film più iconici del cinema di Kon.

Incontro speciale con l'autrice di Geronimo Stilton

Incontro speciale con Elisabetta Dami, l'autrice che ha creato uno dei fenomeni editoriali più travolgenti di sempre, Geronimo Stilton. L'appuntamento è per Venerdì 1° maggio ore 13.00 in Sala Pazienza. Elisabetta Dami, presidente della Fondazione Geronimo Stilton e Grande Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, racconterà la nascita del successo editoriale da più di 180 milioni di copie vendute e tradotto in più di 50 lingue, svelando come la fantasia possa diventare una bussola per costruire la propria vita.

Tornano a COMICON le Finals della eSerie A Goleador, il campionato ufficiale esports organizzato dalla Lega Calcio Serie A in collaborazione con Infront Italy, che vede 16 Club della massima divisione di calcio italiana competere attraverso i propri team di esports. La competizione si svolge attraverso il videogioco EA SPORTS FC™ 26, offrendo ai giocatori professionisti un’esperienza competitiva strutturata e di livello massimo.

Le squadre si sfideranno a partire dal 30 aprile nei Playoff per conquistare gli ultimi posti disponibili nelle Final Eight, in programma il 1° maggio, dalle quali verrà decretato il team Campione d’Italia.

I primi 4 classificati, inoltre, otterranno un pass per la eChampions League, mentre i primi 2 accederanno anche alla FC Pro World Championship.

Il 2 maggio, infine, la eSerie A Goleador si aprirà a tutti gli appassionati: il pubblico del Comicon avrà l’opportunità di vivere un’esperienza unica grazie al Community Event, salendo sul palco per sfidare i Pro Player della eSerie A Goleador.