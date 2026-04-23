Il Pizza Village cambia location: dove si terrà l'edizione del 2026? L'evento con protagonista la pizza napoletana lascia la Mostra d'Oltremare

Il grande evento con protagonista la pizza torna in Campania, cambiando questa volta la sua location. Non sarà né il lungomare di Napoli né la Mostra d'Oltremare ad accogliere pizzaioli ed artisti nell'edizione de 2026 del Pizza Village. Un evento sempre di grande successo, che coniuga musica, sapori ed incontri, portando sul palco anche grandi artisti della musica italiana ed internazionale.

Come si legge sul sito dell'evento, anche nella scorsa edizione campana, i numeri sono stati importanti: 600.000 presenze e 120 artisti sul palco nel corso dei sei giorni di kermesse. Un appuntamento che ormai ha conquistato il mondo, tenendosi a Milano, Londra, New York, Berlino ed in Arabia Saudita.

La nuova location del Pizza Village campano

L'edizione campana non si terrà più alla Mostra d'Oltremare, com'era stato negli ultimi anni, bensì presso il Lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli. La musica, come da tradizione, accompagnerà ogni serata del villaggio, trasformando il Lungomare di Pozzuoli in uno dei palchi più attesi dell’estate napoletana.

Ci saranno infatti 6 serate di show gratuiti con i protagonisti delle hit del momento, ogni sera dalle 18:00 all'1:00. Inoltre si terranno, come di consueto, incontri con la stampa e grandi degustazioni nell'Area Pizza Tales | Racconti di Pizza. Ci saranno anche MasterClass gratuite ed attività per i più piccoli: laboratori a tema educazione alimentare, storia, cultura e tradizioni.

Le date del Pizza Village 2026 a Pozzuoli

Il Pizza Village 2026 di Pozzuoli si terrà dal 7 al 12 luglio.