Giro Giro Napoli, la città raccontata ai bambini: attività gratuite ogni sabato Percorsi guidati, laboratori e attività interattive per i più piccoli per scoprire la città

"Giro Giro Napoli – la città raccontata ai bambini" è un progetto promosso e finanziato dal Comune di Napoli e curato da Le Nuvole Scpa. L’edizione 2026 si arricchisce di nuovi siti e introduce, per la prima volta, il teatro tra le esperienze dedicate ai più piccoli. Dal 16 maggio al 19 dicembre 2026, ogni sabato, i bambini dai 6 ai 10 anni potranno partecipare gratuitamente a percorsi guidati, laboratori e attività interattive per scoprire il patrimonio storico, artistico e scientifico della città.

Saranno complessivamente 32 i luoghi coinvolti, tra musei, monumenti, parchi e spazi urbani. Entrano per la prima volta a far parte della rete di Giro Giro Napoli anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte, La Santissima Community Hub, il Teatro dei Piccoli, il Real Albergo dei Poveri e il Molo San Vincenzo.

Il programma 2026 di Giro Giro Napoli

Il programma 2026 conferma i percorsi nei principali siti d’arte e cultura della città e le passeggiate tematiche urbane dedicate alla scoperta della storia di Napoli dall’età greco-romana al ’900, ampliando al contempo l’offerta con laboratori dedicati ad arte, architettura e design. Tra le novità più rilevanti, l’introduzione del teatro come strumento di narrazione e coinvolgimento, ad integrazione dei percorsi guidati.

Si amplia anche l’offerta dei laboratori, che si apre a nuovi linguaggi e luoghi della città, spaziando tra arte, architettura e design e coinvolgendo il circuito del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, la Società dei Naturalisti in Napoli, La Santissima Community Hub e la Fondazione Made in Cloister.