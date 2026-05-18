Casoria: marcia per i diritti anche nel ricordo di Adriano "I valori vanno condivisi anche nei giorni più tragici"

Si è svolta questa mattina la seconda edizione di “Casoria Freedom”, la marcia promossa dal Comune di Casoria insieme ad Antinoo Arcigay Napoli, Cantiere Giovani, Comunica Sociale, Arci Mediterraneo e Pro Loco per la città di Casoria, dedicata ai valori della libertà, del rispetto e dell’uguaglianza.

Un corteo partecipato, composto da studenti, associazioni, istituzioni e cittadini, che ha attraversato le strade della città in un clima particolare, segnato dal dolore e dal ricordo del giovane Adriano, il 16enne scomparso tragicamente nelle scorse ore.

Una giornata che ha unito il tema dei diritti civili a quello della vicinanza umana e comunitaria, trasformando la marcia in un momento di riflessione collettiva.

"Abbiamo voluto fare questa manifestazione anche per Adriano - dichiara il sindaco di Casoria Raffaele Bene - perché prima di essere un figlio della nostra comunità era un ragazzo pieno di sani principi e valori.

Ed è giusto che i valori vengano condivisi anche in giorni tragici come questo. Oggi Casoria ha camminato nel segno del rispetto, dell’inclusione e dell’umanità, stringendosi idealmente attorno alla sua famiglia e a tutti i giovani della nostra città”.

Presente al corteo anche il vicesindaco Gaetano Palumbo, che ha sottolineato il valore ormai strutturale dell’iniziativa: “Casoria Freedom non è più soltanto un evento ma un appuntamento fisso della nostra città. Anche oggi abbiamo visto studenti, associazioni e cittadini uniti in un messaggio forte di civiltà e partecipazione. Per questo diamo già appuntamento alla terza edizione, con la convinzione che questi momenti siano fondamentali per la crescita culturale della comunità”.

Sulla stessa linea Antonello Sannino, presidente di Antinoo Arcigay Napoli: “Oggi Casoria ha dato un messaggio importante. In una giornata segnata dal dolore, la città ha scelto comunque di esserci, di marciare e di condividere valori fondamentali come il rispetto, la libertà e i diritti LGBTQ+. È questo il significato più profondo di una comunità”.

La manifestazione si è svolta con il supporto della Croce Rossa Italiana - Comitato Napoli Nord e della Protezione Civile “Le Aquile” - sede di Casoria, che hanno garantito assistenza e sicurezza lungo tutto il percorso, alla presenza di diverse autorità comunali e regionali, a partire dall’on. Luca Trapanese, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania.