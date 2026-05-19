Il weekend del 23-24 maggio a Città della Scienza è dedicato al mangiar sano Divertimento ed apprendimento: attività per sensibilizzare sui benefici nutrizionali degli alimenti

Sabato 23 e domenica 24 maggio, Città della Scienza ospita il secondo appuntamento con il programma comunitario FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE, promosso dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e attuato da ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

L’iniziativa è dedicata a bambini e famiglie e punta a diffondere l’importanza di una sana alimentazione e di stili di vita sostenibili.

Laboratori creativi a Città della Scienza

Tra le proposte del weekend: il laboratorio creativo “Ritratti… da gustare!”, il laboratorio educativo “Frutta e verdura… a mattoncini!”, con focus sulla stagionalità e sulla provenienza a km zero degli alimenti, e la caccia al tesoro all’interno del Museo Interattivo del Corpo Umano Corporea, accompagnata dal robot Aphel, per scoprire i “super-poteri” di frutta e verdura.

Il programma offre un mix di divertimento e apprendimento, con attività pensate per sensibilizzare grandi e piccoli sui benefici nutrizionali degli alimenti e sul legame tra alimentazione, territorio e sostenibilità.

Il weekend sarà arricchito dagli spettacoli al Planetario, dalle visite al museo interattivo del corpo umano Corporea, alla Mostra temporanea su sensi e percezioni e alla Mostra sugli Insetti.