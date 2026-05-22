A Villa di Donato l'anima del Brasile incontra Napoli con il concerto Comoverão Sabato 23 maggio in concerto il contrabbassista Diego Imparato e la cantante Simona Boo

Sabato 23 maggio (alle ore 21.00) Villa di Donato aprirà le sue porte alla grande musica con il concerto di Comoverão.

La settecentesca dimora napoletana inaugurerà la stagione estiva ospitando un progetto musicale nato nel 2011 dal sodalizio artistico tra il contrabbassista Diego Imparato e la cantante Simona Boo: sabato prossimo, Comoverão si presenterà eccezionalmente in formazione quartet per regalare al pubblico un sound denso, originale e trascinante, perfetto per accogliere le atmosfere della stagione più luminosa dolce dell’anno.

Comoverão: un viaggio nella Música Popular Brasileira

La serata propone un viaggio raffinato e profondo nella Música Popular Brasileira. Il repertorio spazierà dai classici della bossa nova noti in tutto il mondo – firmati da giganti come Vinicius De Moraes, João Gilberto, Dorival Caymmi e Antonio Carlos Jobim – fino alle composizioni più recenti interpretate da straordinarie voci femminili del calibro di Adriana Calcanhoto, Roberta Sá, Ivete Sangalo, Maria Gadu e Marisa Monte.

A impreziosire il concerto, l’immancabile omaggio a due giganti come Pino Daniele e Ornella Vanoni permetterà di tracciare un legame ideale tra le armonie partenopee e la saudade brasiliana.

Il Jazz sul palco di Villa di Donato

Sul palco, il virtuosismo al basso elettrico di Diego Imparato – musicista con oltre 25 anni di carriera che conduce lo strumento ben oltre i ruoli tradizionali – e la calda vocalità di Simona Boo (cantautrice e attrice, nota al grande pubblico come voce dei 99 Posse, già interprete nell'Orchestra di Piazza Vittorio e finalista a Musicultura 2025) dialogheranno con due eccellenze del jazz contemporaneo: il pianista e compositore Mario Nappi, acclamato da New York a Umbria Jazz, e il talentuoso batterista Luca Mignano.

Il concerto inaugurerà inoltre la speciale "formula estiva" di Villa di Donato e permetterà di coniugare la grande cultura musicale all'informalità del gusto: gli ospiti avranno, infatti, a disposizione una postazione bar e un corner gastronomico interamente dedicato ai tradizionali "cuoppetielli" di frittura napoletana.

prenotazioni@villadidonato.it — WhatsApp: 345 7069148 | Biglietto: € 20. È possibile prenotare un servizio navetta ("Bussino").