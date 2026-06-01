Torna il Campania Teatro Festival, al via la vendita dei biglietti: i dettagli Con l'apertura della biglietteria, inizia l’avventura del Campania Teatro Festival

Si prepara a tornare in Campania una nuova edizione della rassegna che celebra l'arte teatrale. Il Campania Teatro Festival si svolgerà dal 12 giugno al 12 luglio: 31 giorni di programmazione con 105 spettacoli e più di 150 appuntamenti. Il claim di questa diciannovesima edizione,la decima sotto la direzione artistica di Ruggero Cappuccio, è "Universo di pace".

Saranno più di 80 le compagnie che animeranno le 9 sezioni in cui è composto il programma: Internazionale, Italiana, Musica, Progetti Speciali (incluso il progetto Il Sogno reale), SportOpera, Letteratura, Danza, Osservatorio, Mostre.

Al via la vendita dei biglietti: ecco dove acquistarli

La rassegna, organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival e finanziata dalla Regione Campania, si preprara al taglio del nastro con l'apertura della biglietteria. Dalle ore 11 di venerdì 5 giugno i biglietti saranno acquistabili online su campaniateatrofestival.it e presso la biglietteria centrale di via Chiaia 45-47 a Napoli.

I prezzi restano popolari: da 5 a 8 euro, con ingresso gratuito per alcune categorie sociali.

I teatri coinvolti nel Campania Teatro Festival

Fedele alla sua natura itinerante e inclusiva, il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi, trasformando l’intera regione in un grande palcoscenico. Il cuore dell’evento batterà a Palazzo Reale di Napoli, che aprirà le porte del Cortile delle Carrozze e del Giardino Romantico.

Sempre a Napoli, la rassegna coinvolgerà 5 importanti spazi teatrali: il Teatro Mercadante, la Sala Assoli, il Teatro Politeama, il Teatro Nuovo e il Teatro Tedér. La vocazione del Festival è quella di estendersi ben oltre i confini del capoluogo, toccando diverse realtà delle province campane.

Gli spettacoli faranno tappa in location affascinanti: dallo storico Palazzo Coppola a Valle Cilento, alla Sala Pasolini di Salerno. Il viaggio teatrale toccherà anche i Bipiani di Ponticelli, in provincia di Caserta il Parco Urbano di Pinetamare e la località di Tora e Piccilli, il Libero Spazio d’Arte di Avellino, Mulino Pacifico di Benevento e Palazzo Fazio a Capua.

Il docufilm in onda su Rai5 sabato 5 giugno

In attesa del via, Rai 5 offre l'occasione di rivivere la scorsa edizione: sabato 6 giugno alle 22.30 va in onda il docufilm della regista Nadia Baldi. In 60 minuti, il film restituisce le emozioni dei protagonisti attraverso una riflessione sull'arte come strumento di consapevolezza. Filo conduttore è "Battiti per la Pace", con al centro i temi dell'armonia tra i popoli e della dimensione multidisciplinare del Festival — teatro, letteratura, musica, cinema, danza, drammaturgia contemporanea.

Tra i protagonisti: Neri Marcorè, Sonia Bergamasco, Anna Foglietta, Peppe Servillo, Euridice Axen, Alessio Boni, Alessandro Bergonzoni, Mamadou Dioume, Caterina Guzzanti, Euripides Laskaridis, Peppe Iodice, Stefano Reali e altri.