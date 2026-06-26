"La verità dentro me": bagno di folla a Napoli per il libro di Magda Mancuso Grande successo a Napoli per la presentazione del libro di Magda Mancuso a Palazzo Arlotta.

Un autentico bagno di folla e un parterre di ospiti illustri hanno fatto da cornice, giovedì 25 giugno, alla presentazione ufficiale a Napoli del libro “La verità dentro me” di Magda Mancuso, edito da De Nigris Editore.

Dopo l'anteprima nazionale al Salone del Libro di Torino, la stimata giornalista, conduttrice televisiva e volto noto della Campania ha incontrato il pubblico partenopeo nella prestigiosa sede dell’Istituto di Cultura Meridionale a Palazzo Arlotta (via Chiatamone 63), registrando un totale sold-out e una grandissima attenzione da parte dei media.

Un parterre di ospiti d'eccezione

Ad impreziosire l'appuntamento, la partecipazione di tantissimi volti del mondo delle istituzioni, dello spettacolo e della cultura, accorsi per testimoniare il proprio affetto all’autrice. Tra i presenti:

Tito d’Errico, sindaco di Acerra (città natale dell'autrice);

Nando Paone, popolare e amatissimo attore.

L’incontro si è aperto con i saluti introduttivi dell'avvocato Gennaro Famiglietti (console generale della Bulgaria, coordinatore nazionale Fe.n.co e presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale). A guidare il dibattito, in un dialogo intimo e toccante tra Magda Mancuso e l’editore Armando De Nigris, è stato il giornalista Enzo Agliardi.

Il libro: trasformare il dolore in consapevolezza

“La verità dentro me” è un volume intenso e profondamente umano. Il testo affronta il delicato tema dell’armonia tra gemelle, conducendo il lettore verso una riflessione sul valore dei legami oltre il tempo.

Attraverso un racconto intimo, l’autrice attraversa il dolore della perdita, il vuoto e il silenzio che seguono il suicidio di una persona amata: un viaggio nelle pieghe più fragili dell’animo umano, dove la sofferenza si trasforma lentamente in consapevolezza. L'opera si avvale inoltre dei prestigiosi contributi scientifici e artistici di:

Manuela Morra (psicologa, psicoterapeuta e sessuologa);

Francesco Cicchella (artista);

Enzo Campagnoli (maestro dell’Orchestra del Festival di Sanremo).

«Vedere così tanto calore, l'abbraccio della mia terra e la presenza di tanti amici mi ha riempito il cuore — ha dichiarato visibilmente emozionata Magda Mancuso, che per l'occasione ha indossato un abito d’alta moda realizzato dal maestro sartoriale Gianni Cirillo — Questo libro nasce da una storia intima e autentica. Trasformare il dolore in testimonianza era l'obiettivo che avevo nel cuore, e la risposta del pubblico di stasera dimostra che questo messaggio di speranza è arrivato».

L'impegno nel sociale dell'autrice

Giornalista pubblicista, scrittrice e presentatrice, Magda Mancuso coltiva da sempre una profonda passione per la comunicazione e per il sociale. È infatti l'ideatrice e direttrice dell’evento a sostegno delle vittime di depressione “Un pensiero per Fiorella Fabiola”, giunto alla nona edizione e sbarcato lo scorso 28 maggio al Senato della Repubblica nell’ambito del “Tavolo sulle fragilità mentali” organizzato dal Senatore Orfeo Mazzella.

Con “La verità dentro me”, l'autrice si conferma una convinta sostenitrice di un’informazione etica, dando voce a una storia potente: quella in cui l’amore non finisce, ma cambia forma per continuare a vivere dentro.