Vomero, sorpreso con droga e pistola: arrestato dalla polizia Nei guai un 39enne

La polizia ha arrestato un 39enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di arma clandestina e relativo munizionamento.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in salita del petraio hanno notato un uomo con uno zaino e una borsa che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 14 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 670 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, una pistola a tamburo priva di matricola e 86 cartucce di diverso calibro.