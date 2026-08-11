Serata di sangue nel napoletano: accoltellato giovane di 23 anni del Bangladesh

Indagini in corso da parte dei carabinieri

serata di sangue nel napoletano accoltellato giovane di 23 anni del bangladesh

La cronaca dell'accaduto secondo una prima ricostruzione

San Giuseppe Vesuviano.  

Un giovane di 23 anni del Bangladesh residente a San Giuseppe Vesuviano, nel napoletano è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale del mare a Napoli dopo essere rimasto vittima di un accoltellamento.

La cronaca dell'accaduto secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri: 

Alle 22.50 circa, i carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano, allertati dal 112, ntervengono nella clinica Santa Lucia per una persona accoltellata.

La vittima è un 23enne del Bangladesh residente a San Giuseppe Vesuviano. Il 118 trasferisce il giovane, con polmone perforato all'ospedale di Nola. 

I militari avviano subito le indagini ascoltando alcuni amici presenti sul posto. I fatti pare siano avvenuti in piazza Elena d’Aosta.

I motivi dell’aggressione non sono ancora chiari ma i carabinieri hanno concentrato subito le indagini all’interno della comunità bangladese. 

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