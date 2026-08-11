Serata di sangue nel napoletano: accoltellato giovane di 23 anni del Bangladesh

Un giovane di 23 anni del Bangladesh residente a San Giuseppe Vesuviano, nel napoletano è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale del mare a Napoli dopo essere rimasto vittima di un accoltellamento.
La cronaca dell'accaduto secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri:
Alle 22.50 circa, i carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano, allertati dal 112, ntervengono nella clinica Santa Lucia per una persona accoltellata.
La vittima è un 23enne del Bangladesh residente a San Giuseppe Vesuviano. Il 118 trasferisce il giovane, con polmone perforato all'ospedale di Nola.
I militari avviano subito le indagini ascoltando alcuni amici presenti sul posto. I fatti pare siano avvenuti in piazza Elena d’Aosta.
I motivi dell’aggressione non sono ancora chiari ma i carabinieri hanno concentrato subito le indagini all’interno della comunità bangladese.