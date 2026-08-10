Castel di Sangro: assenti Lucca e Milinkovic Savic. Adl a bordo campo Esercizi con il pallone per i calciatori in campo

Prosegue a pieno ritmo il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Nel pomeriggio di questo lunedì, la squadra si è ritrovata sul terreno di gioco per una sessione incentrata sul possesso e sulla circolazione rapida del pallone, caratterizzata da un'intensa serie di torelli a squadre a tema gestione della sfera.

A bordo campo, a seguire da vicino i ritmi imposti dallo staff tecnico, era presente il presidente Aurelio De Laurentiis, a colloquio con il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Tra i più acclamati dai tifosi presenti sugli spalti si sono messi in evidenza Scott McTominay e David Neres, apparsi già in ottima condizione e pienamente inseriti nei meccanismi tattici.

Tegola Marianucci e le altre assenze

L'ombra della giornata resta però l'infermeria. Ovviamente assente Luca Marianucci: il difensore dovrà restare ai box per diversi mesi a causa della lesione al collaterale mediale del ginocchio sinistro, infortunio rediato nell'ultima uscita amichevole contro il Celta Vigo.

Oltre a Marianucci, non si sono visti in campo nemmeno Milinkovic Savic, Beukema e Lucca.

Dopo gli esercizi col pallone è entrato in campo Allegri.