Angela Celentano, 30 anni fa la scomparsa. La famiglia: "Certi di ritrovarti" L'avvocato Ferrandino: "Siamo in attesa degli esiti della cosiddetta pista turca"

Esattamente 30 anni fa la scomparsa di Angela Celentano sul Monte Faito. "Gli anni passano e possono logorare le forze, i pensieri e segnare la pelle… ma mai la speranza": così la famiglia con un post sui canali ufficiali social. "Quella speranza che non fa rumore, che mantiene viva ogni possibilità e sostiene il tempo che passa. Sono 30 anni senza di te, 30 anni in cui la certezza di riabbracciarti non è mai venuta meno. Il nostro obiettivo è sempre quello di poterti raggiungere, ovunque tu sia".

"In attesa degli esiti della pista turca"

Speranza ribadita dall’avvocato della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino: "Sono 30 anni che è scomparsa Angela Celentano, ma la famiglia non perde mai le speranze di poter ritrovare Angela. Le attività di indagine non si fermano. Siamo in attesa degli esiti della cosiddetta pista turca. La Procura italiana e la Procura napoletana sta lavorando per cercare di portare qualche risultato positivo a casa. Non ci sono altre piste degne di nota."

"Prima o poi tutto questo finirà"

Come sottolineato dal legale dell’avvocato si segue la pista turca con le ricerche proseguite tra Italia ed estero nei 30 anni dalla scomparsa sul Monte Faito quando Angela aveva solo tre anni. "Siamo ancora qui a sperare e credere che prima o poi tutto questo finirà”: ha sottolineato la famiglia Celentano.