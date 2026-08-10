Piazza Garibaldi a Napoli: colpito al volto e rapinato di una collanina L'intervento degli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia e l'arrestto di un 21enne

La polizia ha arrestato un 21enne per rapina aggravata in concorso. Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, sono intervenuti in via Genova per la segnalazione di una rapina consumata.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato due persone che stavano bloccando il predetto resosi responsabile di una rapina ai danni di uno dei due.

Gli operatori, hanno accertato che la vittima, mentre si trovava in piazza Mancini, era stata avvicinata dal giovane che, insieme ad altri due complici, dopo averlo colpito al volto, si era impossessato della sua collanina d’oro per poi darsi alla fuga, in quei frangenti, la vittima insieme ad un passante fermatosi a seguito della richiesta di aiuto, ha inseguito i fuggitivi riuscendo a bloccare l'uomo e ad allertare le forze dell’ordine. I complici, invece, sono riusciti a far perdere le proprie tracce.