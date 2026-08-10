Ruba una bicicletta elettrica: la polizia arresta un 29enne Il giovane ha tentato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto e bloccato

La polizia ha arrestato un 29enne, per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, sono intervenuti in via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche, per la segnalazione di un furto in atto.

I poliziotti, hanno notato il giovane mentre stava armeggiando vicino ad una bici elettrica nei pressi di uno stabile che, alla vista degli agenti, ha tentato di darsi alla fuga finché non è stato raggiunto e bloccato non senza difficoltà. Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto accanto alla bici un cacciavite e una pinza tronchese ed hanno accertato che la catena della stessa era stata danneggiata.