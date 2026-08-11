Torre del Greco: danneggia i contenitori e minaccia i carabinieri Denunciato un 39enne

Piazza della Repubblica nei pressi della stazione ferroviaria. Siamo a Torre del Greco. Un 39enne del posto, in evidente stato di alterazione, si avvicina ai contenitori utilizzati per la raccolta differenziata e inizia a danneggiarli. Qualcuno lo nota e chiama il 112.

Qualche minuto e i carabinieri della sezione automobile della compagnia di Torre del Greco sono sul posto. I militari si avvicinano all’uomo, vogliono identificarlo.

La situazione diventa sempre più tesa. Il 39enne oppone resistenza e inizia a minacciare i carabinieri, addirittura di morte. L’uomo denunciato, dovrà rispondere di danneggiamento e resistenza al pubblico ufficiale.