IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Come un figlio Si avvicinano gli ultimi giorni di ritiro e si tirano le somme dei promossi e dei bocciati

Si avvicinano gli ultimi giorni di ritiro e si dovrebbero cominciare a tirare le somme dei promossi e dei bocciati. Ma nel Napoli di questa stagione mi sa che non sarà così. Troppa folla di giovani e meno giovani, qualcuno (dei vecchi) arrivato da troppo poco per giudicarne l'impatto sul "nuovo" che avanza e qualcun altro mai arrivato, permesso o non permesso. La cosa che colpisce di più è proprio il diverso atteggiamento avuto dai due calciatori belgi, De Bruyne e Lukaku, entrambi di grande fama internazionale, con il primo a dimostrare appartenenza e volontà e il secondo indifferenza se non astio. E dire che per qualcuno era "come un figlio".