Napoli, Poggioreale: trovate 29 bustine di droga Setacciate tutte le vie e le aree comuni del quartiere

Alle prime luci dell’alba saranno 88 le persone identificate, 64 i veicoli controllati e 14 le sanzioni al codice della strada elevate. 2 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga. Un 54enne è stato denunciato perché trovato alla guida del suo scooter con la targa alterata. Era stata modificata con un pennarello nero.



Durante i controlli alle aree comuni, in un condominio di via alveo Artificale all’interno del passamano, i carabinieri hanno trovato 29 bustine di marijuana.



Ispezionati anche alcuni esercizi commerciali. In via delle repubbliche marinare un bar è stato sanzionato per un totale di 10 mila euro circa perché sono state riscontrate delle irregolarità in materia alimentare.