Napoli Capodimonte: il pusher incensurato e un merchandising della droga Carabinieri arrestano 32enne

Zona Capodimonte, il pusher incensurato e un merchandising della droga sempre più alla moda, vicino ai giovani e irriverente.

Sono da poco passate le 22 e i carabinieri della stazione Napoli Capodimonte, nell’ambito dei servizi serali e notturni per prevenire il disturbo della quiete pubblica da parte dei giovanissimi che stazionano nelle aree verdi della zona, percorrono via Nicolardi quando notano un’auto con tre persone a bordo. Nella clio bianca chi guida ha 32 anni ed è incensurato. Anche gli altri due ragazzi sono incensurati e hanno 30 anni. Sono tutti del posto. I tre tentano la scusa della passeggiata ma i carabinieri iniziano la perquisizione.

Sotto il sedile lato guida 4 buste con all’interno complessivamente oltre 30 grammi di hashish e poco più che 10 g di marijuana. Su una busta la scritta “Alessio”.

Il 32enne viene portato in caserma. Lì i carabinieri trovano altra droga. Il pusher nascondeva negli slip 50 grammi di hashish. Sul panetto la scritta “Akatsuki hash".

Ormai l’arresto per droga è avvenuto e si andrà anche a casa del 32enne ma la curiosità dei militari spinge a chiedersi il perché di quella scritta.

L'espressione fa probabilmente riferimento a una tipologia o a un marchio di hashish associato nel nome al gruppo criminale Akatsuki della serie anime Naruto. Un modo per rendere ancora più accattivante lo stupefacente tra i giovani che tanto amano questi personaggi giapponesi.

Arrivati nell’abitazione del pusher i militari trovano altra droga. Nella cameretta – in una scatola messa all’interno della scrivania - altri 6 panetti di hashish per quasi 90 grammi e due bustine con dentro 35 grammi circa di marijuana.

Durante la perquisizione, l’iphone 17 del 32enne squilla più volte. Sullo schermo dello smartphone il nome “Alessio”. Non si esclude possa essere il destinatario, a questo punto deluso, della busta trovata sotto il sedile. Telefono, materiale per il confezionamento e soldi (360 euro in tutto) sono stati sequestrati.

Il 32enne è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.