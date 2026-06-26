Ospedale vecchio pellegrini a Napoli: aggredisce infermiere e viene arrestato In manette un 58enne napoletano

La polizia ha arrestato un 58enne, per lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria.

Gli agenti del commissariato Montecalvario, sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, per la segnalazione di un’aggressione ai danni di personale sanitario.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da un infermiere il quale ha raccontato che, poco prima, il 58enne lo aveva dapprima aggredito verbalmente e successivamente anche fisicamente. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.