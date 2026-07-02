Buenos Aires-Napoli: l'asse accademico di Leone Melillo Cooperazione e sviluppo politico

Il professore Leone Melillo è diventato una figura chiave della cooperazione internazionale tra l'Italia e l'Argentina, operando come ponte accademico a Buenos Aires proprio nel cuore della nuova stagione politica del Paese.

Storico del pensiero politico e accademico di rilievo internazionale, Melillo ha consolidato la sua presenza in terra sudamericana, legando le proprie attività di ricerca e didattica sia alla visione dell'ateneo guidato dal Rettore Enrique Del Percio, sia alle dinamiche di sviluppo economico che riflettono l'indirizzo politico del Presidente argentino Javier Milei.