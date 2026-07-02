Lettere al Garante: il libro di Samuele Ciambriello in consiglio regionale Le conclusioni della presentazione saranno affidate al Cardinale di Napoli Mimmo Battaglia

Venerdì 3 luglio 2026, alle ore 15:30, presso l’Aula Giancarlo Siani del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli – Isola F13, si terrà la presentazione del libro del garante regionale dei detenuti prof. Samuele Ciambriello, “Lettere al Garante – Voci dal carcere tra diritti negati, paure e speranze”, pubblicato da Iod Edizioni.

Il volume raccoglie lettere, testimonianze e storie provenienti dagli istituti penitenziari, restituendo voce a chi vive quotidianamente la realtà del carcere: detenuti, famiglie e operatori.

Attraverso queste pagine emerge con forza una realtà spesso invisibile, fatta di sovraffollamento, diritti compressi, fragilità, paure ma anche di speranze e possibilità di riscatto.

“Immaginate, per un attimo, una cella di pochi metri quadrati nella quale vivono stipate da cinque a otto persone. Immaginate di trascorrervi gran parte della giornata, condividendo spazi minimi, privacy inesistente, tensioni, fragilità e sofferenze. Non è un’eccezione: per molti detenuti questa è la quotidianità. Questo libro nasce per dare voce a questa sofferenza», afferma Ciambriello.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Massimiliano Manfredi, Presidente del Consiglio Regionale della Campania.

Interverranno:

Stefano Anastasia, Garante dei detenuti del Lazio

Aldo Policastro, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli

Andrea Morniroli, Assessore regionale alle Politiche Sociali

A moderare l’incontro sarà Maria Chiara Aulisio, giornalista del Mattino.

Conclusioni:

Don Mimmo Battaglia, Cardinale di Napoli

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto pubblico sul sistema penitenziario italiano e sulla necessità di riportare al centro del dibattito i temi della dignità della persona, del rispetto dei diritti e della funzione rieducativa della pena sancita dalla Costituzione. Ingresso libero.