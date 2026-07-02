muore in terapia intensiva al cardarelli dopo un delicato intervento

L'azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari della giovane paziente deceduta stamane.
"Si era sottoposta ad un delicato intervento lo scorso 29 giugno, ma a seguito di complicanze post-operatorie necessitava di un re-intervento, malgrado il quale, a distanza di poche ore, è deceduta in terapia intensiva nella mattinata odierna".
L'azienda ha immediatamente avviato tutte le previste procedure istituzionali, sia regionali che ministeriali, utili agli approfondimenti del caso.