Muore in terapia intensiva al Cardarelli dopo un delicato intervento

Dall'ospedale cordoglio e vicinanza alla famiglia della giovane paziente

muore in terapia intensiva al cardarelli dopo un delicato intervento

La nota dal Cardarelli

Napoli.  

L'azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari della giovane paziente deceduta stamane.

"Si era sottoposta ad un delicato intervento lo scorso 29 giugno, ma a seguito di complicanze post-operatorie necessitava di un re-intervento, malgrado il quale, a distanza di poche ore, è deceduta in terapia intensiva nella mattinata odierna".

L'azienda ha immediatamente avviato tutte le previste procedure istituzionali, sia regionali che ministeriali, utili agli approfondimenti del caso.

Ultime Notizie