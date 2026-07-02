Caivano: porte aperte alle famiglie nello pazio educativo Open day del polo millegiorni Save the Children

Venerdì 3 luglio 2026, dalle ore 10.00 alle 13.00, il Polo Millegiorni di Save the Children di Caivano organizza l'Open Day "Mille giorni per crescere insieme" presso il Plesso Collodi (Scuola dell'Infanzia) dell'IC 3 Parco Verde, in via delle Magnolie SNC (angolo viale Iris).



L'iniziativa è dedicata alle famiglie interessate a conoscere lo Spazio Educativo rivolto ai bambini dai 13 ai 36 mesi, gestito dalla Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio nell'ambito del Polo Millegiorni di Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Sarà inoltre l'occasione per conoscere gli altri servizi del Polo, tra cui le attività pomeridiane genitore-bambino e di outdoor education curate dal partner L'Orsa Maggiore.



Il Polo Millegiorni nasce nell'ambito di un accordo siglato tra Save the Children, il Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione del territorio di Caivano e il Comune di Caivano, con l'obiettivo di rafforzare i servizi per la prima infanzia e sostenere le famiglie del territorio attraverso un'offerta educativa e di accompagnamento integrata.



Nel corso della mattinata sarà possibile visitare gli ambienti educativi, incontrare gli operatori, partecipare ad attività pensate per i più piccoli e ricevere informazioni sui servizi e sulle modalità di accesso.



È già disponibile il nuovo bando per l'ammissione allo Spazio Educativo, consultabile e scaricabile dal sito del Comune di Caivano e da quello della Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio. La partecipazione all'Open Day è libera e gratuita.

