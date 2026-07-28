Musica classica e astrofisica sotto le stelle: Città della Scienza a Teano Il Prof. Giovanni Covone - Presidente Città della Scienza, a Teano per "Al Chiaro di Luna"

Musica d'autore, divulgazione scientifica e osservazione astronomica si fondono in un unico appuntamento suggestivo: mercoledì 29 luglio, alle ore 21:00, la Basilica di San Paride ad Fontem a Teano ospiterà il concerto-evento "Al Chiaro di Luna", inserito nel cartellone del VI Festival "Incontri Sonori" 2026 e promosso dall'Associazione Culturale "Paolo Rigliari".

La serata vedrà l'esecuzione di una selezione di musiche per quartetto d'archi di Ludwig van Beethoven, interpretate dai violinisti Alessia Avagliano e Andrea de Martino, Nikolas Altieri alla viola e Raffaele Rigliari al violoncello.

Città della Scienza a Teano: dialogo tra arte e cosmo

A impreziosire il dialogo tra arte e cosmo sarà l'intervento straordinario del Prof. Giovanni Covone, astrofisico dell'Università Federico II di Napoli e Presidente della Fondazione IDIS - Città della Scienza. Il suo contributo offrirà al pubblico una chiave di lettura scientifica ed emozionante sul fascino del nostro satellite naturale e sulle meraviglie dell'universo.

Al termine del concerto e della sessione divulgativa, la serata proseguirà con un momento d'osservazione diretta: i partecipanti potranno osservare la Luna attraverso i telescopi messi a disposizione dall'Associazione Astrofili Aurunca APS.

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Teano e realizzata in collaborazione con la Fondazione F.M. Napolitano e la Parrocchia Santi Cosma e Damiano.