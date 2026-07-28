Italia, Mancini è il nuovo CT della Nazionale: l'augurio di De Laurentiis «In bocca al lupo!», le parole del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis

Sta per iniziare un nuovo corso per la Nazionale Italiana. Dopo gli ultimi giorni piuttosto burrascosi in casa FIGC, la scelta del nuovo Presidente, Giovanni Malagò, è ricaduta su Roberto Mancini: sarà lui a guidare la Nazionale di calcio maschile per i prossimi impegni. Il nuovo direttore tecnico sarà, invece, Claudio Ranieri.

Roberto Mancini è colui che ha conquistato alla guida della Nazionale azzurra l'ultimo successo aggiunto in bacheca, ovvero l'Europeo del 2021. A lui la sfida di tracciare la nuova strada della crescita, avviando un percorso che riporti l'Italia tra le big mondiali.

Mancini nuovo CT: gli auguri di De Laurentiis

Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis ha pubblicato sui propri canali social un augurio per Roberto Mancini e per Claudio Ranieri. Di seguito le sue parole:

A Roberto Mancini un grande in bocca al lupo per essere ritornato alla guida dell’Italia. E un in bocca al lupo anche a Claudio Ranieri come nuovo Direttore Tecnico della Federazione.