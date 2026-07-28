Italia, Mancini è il nuovo CT della Nazionale: l'augurio di De Laurentiis

Sta per iniziare un nuovo corso per la Nazionale Italiana. Dopo gli ultimi giorni piuttosto burrascosi in casa FIGC, la scelta del nuovo Presidente, Giovanni Malagò, è ricaduta su Roberto Mancini: sarà lui a guidare la Nazionale di calcio maschile per i prossimi impegni. Il nuovo direttore tecnico sarà, invece, Claudio Ranieri.
Roberto Mancini è colui che ha conquistato alla guida della Nazionale azzurra l'ultimo successo aggiunto in bacheca, ovvero l'Europeo del 2021. A lui la sfida di tracciare la nuova strada della crescita, avviando un percorso che riporti l'Italia tra le big mondiali.
Mancini nuovo CT: gli auguri di De Laurentiis
Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis ha pubblicato sui propri canali social un augurio per Roberto Mancini e per Claudio Ranieri. Di seguito le sue parole:
A Roberto Mancini un grande in bocca al lupo per essere ritornato alla guida dell’Italia. E un in bocca al lupo anche a Claudio Ranieri come nuovo Direttore Tecnico della Federazione.