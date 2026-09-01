Quando Napoli fece il Voto a San Gennaro: viaggio nel tempo unico nel suo genere Corteo storico con 150 figuranti e la grande giostra equestre a Porta Capuana

Un viaggio nel tempo unico nel suo genere si appresta a trasformare le strade del Centro Storico di Napoli, patrimonio Unesco, in un imponente palcoscenico a cielo aperto. L’Associazione “I Sedili di Napoli ETS” annuncia ufficialmente la Grande Rievocazione Storica “1527, quando Napoli fece il Voto a San Gennaro”, Nona Edizione, che si terrà il prossimo sabato 12 settembre 2026 dalle ore 16, con inizio a Porta Capuana.

La manifestazione, patrocinata dalle istituzioni internazionali e locali e sostenuta da un'ampia rete di partner e tecnici del territorio riuniti nel Comitato Luci su Porta Capuana, riporterà nel cuore della città i colori, le musiche, l'araldica e lo sfarzo del sedicesimo secolo, culminando in uno spettacolo equestre che manca da secoli nelle piazze del centro.

Il Fatto Storico: il Patto della Città con il suo Patrono

L'evento accende i riflettori su una delle pagine più drammatiche e solenni della storia partenopea. Nel 1527, mentre Napoli era stremata dal lungo assedio militare francese, dalla peste e dalle violente attività del Vesuvio, il popolo e gli Eletti dei sei storici Sedili cittadini decisero di unire le forze. Davanti al notaio, firmarono un vero e proprio patto d'onore con San Gennaro, promettendo la costruzione della nuova monumentale Cappella del Tesoro in cambio della salvezza della città.

Il Programma: Il Corteo Monumentale e la Tappa al Duomo

Le celebrazioni prenderanno il via con il monumentale Corteo Storico, composto da oltre 150 figuranti in preziosi abiti rinascimentali fedelmente ricostruiti sulla base dei documenti d'archivio. Accompagnati dal rullo dei tamburi e dalle spettacolari coreografie degli sbandieratori, i rappresentanti dei Sedili attraverseranno i Decumani storici, Via dei Tribunali e le arterie principali del turismo cittadino. Il corteo farà una tappa solenne al Duomo di Napoli, dove verrà rievocata la lettura dell'antico Contratto con il Voto. Il Grande Finale: La Giostra Equestre a Porta Capuana (Omaggio a Carlo V)

Il momento spettacolare a conclusione dell'intera giornata si consumerà nella splendida e monumentale cornice di Porta Capuana. L'antica piazza d'ingresso della città verrà eccezionalmente trasformata in un'arena rinascimentale grazie a un fondo temporaneo in sabbia protettiva e risuoneranno le antiche melodie cinquecentesche che accolsero, nel 1535, l’Imperatore Carlo Vi al suo ingresso trionfale a Napoli.

Qui prenderà vita la Grande Giostra Equestre Rinascimentale, una spettacolare sfida tra cavalieri professionisti in armatura che rievoca lo storico torneo disputato in questo esatto luogo nel 1536 in onore dell’ingresso trionfale a Napoli dell’Imperatore Carlo V d'Asburgo. I cavalieri si sfideranno in giochi d'abilità e duelli a piedi, regalando a cittadini e turisti un impatto visivo e cinematografico senza precedenti.

“Questa rievocazione non è solo una parata di costumi, ma un atto di restituzione identitaria alla nostra città”, spiega Giuseppe Serroni Presidente dell'Associazione I Sedili di Napoli ETS. “Vogliamo che i napoletani riscoprano la grandezza della propria storia d'autogoverno e che le centinaia di migliaia di turisti presenti possano vivere un'esperienza culturale profonda, viscerale e indimenticabile. Vedere i cavalli nuovamente a Porta Capuana, nel rispetto della sicurezza e dei monumenti, sarà un'emozione collettiva immensa”.



L'accesso a tutte le aree della manifestazione, al percorso del corteo e all'arena di Porta Capuana è completamente gratuito. La Security a cura dell’Associazione di Protezione Civile “Base Condor”

I gruppi di Rievocatori storici che animeranno la giornata:



“Associazione Rievocatori Storici Fantasie d’Epoca APS” (Napoli); “Associazione Pistonieri Santa Maria del Rovo” (Cava de’Tirreni); “Compagnia d’Arme la Rosa e la Spada” (Napoli); “I Cavalieri della Pergamena Bianca” (Cava de’Tirreni); “Corteo Storico Carlo V” (San Severo); “Timpanisti Fajanensis” (Fasano); “Gruppo Storico Sbandieratori I Farnese” (Ortona); “Associazione Passi&Note” (Napoli); “Associazione Arcobaleno Bianco” (Napoli); “Istituto Archimede” (Napoli).

Figuranti in abiti storici di: “Comitato Luci su Porta Capuana”; “Caffè Letterario l’Identitario”.

Racconto della Festa del Trionfo di Carlo V in musica rinascimentale con l’ensemble “Musica Reservata”

Voce narrante: Lidia Ferrara; Direzione artistica: Francesca Flaminio.