Napoli Città della Musica, al via la rassegna a Villa Donato l'11 settembre Al via “NO BORDER TONES” a Villa di Donato “Esperienze musicali immersive tra Napoli e il mondo”

Settecento anni di storia, arte e territorio si aprono ai suoni del mondo. Prende il via giovedì 11 settembre 2026 la rassegna “NO BORDER TONES – Esperienze musicali immersive tra Napoli e il mondo”, ospitata negli spazi di Villa di Donato, dimora storica settecentesca e punto di riferimento culturale d'eccellenza della città di Napoli.

Dall’11 settembre al 16 ottobre 2026, ogni venerdì, Villa di Donato diventa il palcoscenico di un incontro tra sonorità antiche, contaminazioni e nuove visioni.

Sei artisti e artiste, sei modi di vivere la musica e di raccontare Napoli

Dal cantautorato alle sonorità mediterranee, dalla world music alla tradizione, dal rock all’elettronica, fino alla musica corale: “No Border Tones” è un viaggio che parte da Napoli per attraversare attraversa generi e confini.

Promossa e finanziata dal Comune di Napoli (Assessorato alla Cultura e Turismo) nell'ambito del programma Napoli Città della Musica, e ideata e organizzata da Villa di Donato in collaborazione con Octopus Records, la rassegna propone un cartellone ricco e raffinato composto da 6 concerti e 3 laboratori. Un percorso sonoro che abbatte le barriere geografiche e stilistiche, fondendo la tradizione musicale partenopea con le sonorità globali, la contaminazione jazz, il folk, la polifonia e la sperimentazione teatrale.

NO BORDER TONES > i concerti:

11 Settembre 2026 – Fede 'N' Marlen

18 Settembre 2026 – Ars Nova Napoli (Opening: Zitti e Buoni)

25 Settembre 2026 – Tartaglia Aneuro

2 Ottobre 2026 – Coro Polifonico e Piccola Orchestra Falero

9 Ottobre 2026 – Not Me But Us

16 Ottobre 2026 – Brunello Canessa e Next Generation

Accompagnando i concerti dal vivo, la rassegna pone un forte accento sulla formazione e sulla ricerca espressiva attraverso percorsi laboratoriali d'eccellenza: