"NON SIAMO NAPOLETANI": Pino Strabioli presenta a Napoli il nuovo libro di Iossa "100 “non napoletani” che hanno reso grande Napoli": il 10 settembre la prima presentazione

Essere napoletani è una questione di nascita o di appartenenza?

È questa la domanda da cui prende vita NON SIAMO NAPOLETANI – I 100 non napoletani che hanno fatto grande Napoli, il nuovo libro di Michelangelo Iossa, pubblicato da Edizioni MEA, con la prefazione di Renzo Arbore.

Con il suo ventesimo volume, Iossa propone una riflessione originale su uno dei temi-chiave dell’identità e della cultura partenopea, ribaltando una convinzione radicata: la napoletanità non è un dato anagrafico, ma una condizione dell’anima.

100 “non napoletani” che hanno reso grande Napoli

Attraverso cento storie emblematiche, il libro dimostra come alcune delle figure che più hanno contribuito a costruire il mito di Napoli non siano nate all’ombra del Vesuvio. Dalla Sirena Partenope a Diego Armando Maradona, da Virgilio a San Gennaro, da Federico II a Matilde Serao, da Vittorio De Sica a Marcello Mastroianni, da Benedetto Croce a Domenico Modugno si compone un mosaico di personalità che hanno scelto Napoli, lasciandosi trasformare dalla sua storia, dalla sua cultura e dalla sua straordinaria capacità di accogliere.

Più che una raccolta di biografie, NON SIAMO NAPOLETANI è una dichiarazione d’amore verso una città che da secoli costruisce la propria identità attraverso incontri, contaminazioni e appartenenze. Una città-mondo che continua a riconoscere come propri coloro che ne condividono il linguaggio, la visione e l’anima.

L’uscita del volume coincide con un momento particolarmente significativo della carriera dell’autore. Giornalista, scrittore e docente universitario, Michelangelo Iossa da oltre trent’anni firma articoli per alcune delle principali testate italiane, tra cui Corriere della Sera, Corriere del Mezzogiorno e altre pubblicazioni del gruppo RCS. Docente presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” dal 1999, con oltre 45.000 copie vendute è considerato uno dei più autorevoli e apprezzati divulgatori italiani nell’ambito della musica e della cultura pop. Nel corso della sua carriera ha dedicato libri ai Beatles, Michael Jackson, Pino Daniele, Harry Styles, Rino Gaetano e alle colonne sonore della saga di James Bond.

Ha ricevuto il Premio per l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e numerosi altri riconoscimenti nazionali.

NON SIAMO NAPOLETANI: la prima presentazione al pubblico

La prima presentazione al pubblico del volume si terrà giovedì 10 settembre alle ore 18 presso il Mondadori Bookstore/MA di Galleria Umberto I a Napoli. Dialogherà con l’autore Pino Strabioli (regista, attore, conduttore televisivo e radiofonico).

Interventi di Antonio Parlati (Direttore del Centro di Produzione RAI di Napoli) e Diego Moreno (musicista e cantautore). Modererà l’incontro Geltrude Vollaro (Edizioni MEA). Con NON SIAMO NAPOLETANI, Michelangelo Iossa invita il lettore a guardare Napoli da una prospettiva diversa: non come un luogo che definisce chi nasce entro i suoi confini, ma come una forza culturale capace di trasformare chiunque decida di appartenerle.

Perché, in fondo, non conta dove sei nato.

Conta quanta Napoli è nata dentro di te.