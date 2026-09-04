Inter-Napoli, le probabili formazioni: rivoluzione a sinistra per Allegri! Tre cambi in formazione rispetto alla gara contro il Como: le probabili di Inter-Napoli

Terza giornata di Serie A: il Napoli vola a Milano per giocare contro l'Inter di Chivu. Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato di «fiducia ed attenzione» come ingredienti base per poter affrontare una sfida come questa. Uno scontro diretta tra la prima e la seconda classificate della passata stagione.

«Siamo dispiaciuti per aver perso in casa con il Como, ma deve regnare l'equilibrio. Siamo all'inizio della stagione ed abbiamo la Champions da iniziare. Secondo me contro il Como non abbiamo fatto una brutta partita. La squadra oggi deve migliorare sotto l'aspetto fisico. Domani sarà una bella partita: bisogna andare con molto fiducia», ha detto Allegri.

Inter-Napoli: le probabili formazioni di Chivu e Allegri

Tre novità in campo per Allegri in vista del big match di domani alle 18:00. Il tecnico pensa di rivoluzionare la corsia di sinistra rispetto alle scelte fatte per la gara interna contro il Como. Si parte sempre dal 4-3-3, ma l'assenza di McTominay stravolge alcuni assetti inevitabilmente: dovrebbe essere Antonio Vergara il favorito per sostituire lo scozzese.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Højlund, Alisson. All. Allegri.

Ballottaggi in difesa per Christian Chivu tra Pavard, Bastoni, Bisseck e Carlos Augusto. Dovrebbe essere il momento della prima titolare per Stones.

INTER (3-5-2): J. Martínez; Pavard, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, L. Martínez. All. Chivu.