Enzo Avitabile riceve il Premio Tenco 2026 per la sua carriera Ass. Cutaia: «Uomo di immensa profondità. Un grazie più sincero anche a nome del Presidente Fico»

Enzo Avitabile sarà premiato per la sua carriera con il Premio Tecno 2026: un riconoscimento che esalta il percorso artistico del musicista. L'artista partenopeo riceve quindi un tributo che premia la ricercatezza della sua musica e delle sonorità che uniscono la tradizione partenopea con l'influenza internazionale.

Premio Tenco per Enzo Avitabile, il "grazie" dell'Ass. Cutaia

L'artista napoletano è stato ringraziato dall'Assessore alla Cultura della Regione Campania, Onofrio Cutaia, a nome anche del Governatore Roberto Fico. Di seguito le sue parole:

«Il premio Tenco alla carriera a Enzo Avitabile rappresenta il riconoscimento meritato a un percorso artistico e umano di altissimo profilo. In tempi complessi come quelli che viviamo, è un segnale fondamentale rendere onore a un maestro che ha fatto del dialogo tra le culture e i suoni di tutto il mondo la cifra distintiva della propria esistenza. Enzo non è soltanto un grande musicista capace di unire tradizioni lontane, ma è un uomo di immensa profondità, che porta la sua terra e la sua umanità in ogni nota».

L'Assessore ha poi ricordato anche il progetto realizzato con la Regione Campania. «Questo legame profondo con le nostre radici unitamente all'apertura universale si è riflesso magnificamente anche nell'ultimo grande progetto promosso e finanziato da Regione Campania, "Terra Sonans" a Santa Maria Capua Vetere, che ha fatto registrare uno straordinario successo di pubblico e critica. A Enzo Avitabile va, anche a nome del Presidente Fico, il mio grazie più sincero per la sua capacità di nobilitare le culture e le musiche della nostra terra e del mondo», ha concluso.