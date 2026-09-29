Enzo Avitabile riceve il Premio Tenco 2026 per la sua carriera

Ass. Cutaia: «Uomo di immensa profondità. Un grazie più sincero anche a nome del Presidente Fico»

enzo avitabile riceve il premio tenco 2026 per la sua carriera

Enzo Avitabile verrà premiato con il Premio Tecno 2026 alla carriera. Il messaggio dell'Assessore alla Cultura della Regione Campania, Onofrio Cutaia: «Un premio che rappresenta il riconoscimento a un percorso artistico e umano di alto profilo»

Napoli.  

Enzo Avitabile sarà premiato per la sua carriera con il Premio Tecno 2026: un riconoscimento che esalta il percorso artistico del musicista. L'artista partenopeo riceve quindi un tributo che premia la ricercatezza della sua musica e delle sonorità che uniscono la tradizione partenopea con l'influenza internazionale. 

Premio Tenco per Enzo Avitabile, il "grazie" dell'Ass. Cutaia

L'artista napoletano è stato ringraziato dall'Assessore alla Cultura della Regione Campania, Onofrio Cutaia, a nome anche del Governatore Roberto Fico. Di seguito le sue parole: 

«Il premio Tenco alla carriera a Enzo Avitabile rappresenta il riconoscimento meritato a un percorso artistico e umano di altissimo profilo. In tempi complessi come quelli che viviamo, è un segnale fondamentale rendere onore a un maestro che ha fatto del dialogo tra le culture e i suoni di tutto il mondo la cifra distintiva della propria esistenza. Enzo non è soltanto un grande musicista capace di unire tradizioni lontane, ma è un uomo di immensa profondità, che porta la sua terra e la sua umanità in ogni nota».

L'Assessore ha poi ricordato anche il progetto realizzato con la Regione Campania. «Questo legame profondo con le nostre radici unitamente all'apertura universale si è riflesso magnificamente anche nell'ultimo grande progetto promosso e finanziato da Regione Campania, "Terra Sonans" a Santa Maria Capua Vetere, che ha fatto registrare uno straordinario successo di pubblico e critica. A Enzo Avitabile va, anche a nome del Presidente Fico, il mio grazie più sincero per la sua capacità di nobilitare le culture e le musiche della nostra terra e del mondo», ha concluso.

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