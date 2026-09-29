SSC Napoli, torna Buongiorno a Castel Volturno: il report sulle sue condizioni Il report del Napoli sul rientro di Buongiorno a Castel Volturno

Il Napoli di Massimiliano Allegri ha ripreso oggi gli allenamenti durante questa lunga sosta per le Nazionali. Il tecnico azzurro è al lavoro a Castel Volturno con gli uomini a disposizione per preparare la gara contro il Frosinone di sabato 10 ottobre alle 20:45. Un appuntamento che apre un ciclo intenso di gare tra Serie A e Champions League fino alla prossima pausa.

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Da Castel Volturno, però, arrivano buone notizie circa il rientro di un calciatore: Alessandro Buongiorno è tornato al centro sportivo insieme ai suoi compagni, dopo l'intervento chirurgico che lo ha costretto ad una lunga pausa. Il difensore ha avviato un percorso di rieducazione in palestra: sarà ancora lungo il suo iter prima di rivederlo in campo.

Rientra Buongiorno a Castel Volturno: il report del Napoli

La SSC Napoli ha reso noto il ritorno di Buongiorno tramite il report odierno dell'allenamento. Di seguito quanto pubblicato dalla società:

Gli azzurri riprendono gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una serie di partitine. Alessandro Buongiorno è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha iniziato un percorso di rieducazione in palestra.