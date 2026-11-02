Il Museo del Patriarcato arriva a Napoli: inaugurazione il 12 novembre Dopo Roma e Milano, il Museo del Patriarcato di ActionAid approda a La Santissima – Community Hub

Con il patrocinio istituzionale del Comune di Napoli, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli spazi de La Santissima – Community Hub (ex Ospedale militare Vico Trinità delle Monache 1) ospiteranno la terza edizione del MUPA – Museo del Patriarcato dal 12 al 25 novembre.

Un programma gratuito di incontri, laboratori, spettacoli e musica, che approfondirà anche il tema della violenza negli ambienti digitali, al centro di una nuova ricerca sulla diffusione di sessismo e misoginia online. Il progetto di ActionAid punta a trasformare comportamenti, abitudini e narrazioni della quotidianità in reperti di un passato da superare.

Il MUPA arriva a Napoli: le parole dell'Ass. Ferrante

«Ho voluto fortemente l'arrivo del MUPA a Napoli, perché credo che la promozione delle pari opportunità passi anche attraverso la cultura e la costruzione di nuovi immaginari», dichiara l’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, dott.ssa Emanuela Ferrante.

«Solo affrontando le radici culturali delle discriminazioni e della violenza possiamo costruire una società più giusta, libera e rispettosa delle differenze. Il valore di questa iniziativa sta nella sua capacità di coinvolgere cittadine e cittadini in una riflessione collettiva sui modelli culturali che ancora oggi alimentano stereotipi e disuguaglianze. Iniziative come questa dimostrano quanto cultura, diritti e partecipazione possano essere strumenti fondamentali per promuovere un cambiamento reale».

«Particolarmente significativa è anche la scelta della Santissima quale sede del MUPA: uno spazio restituito alla città e divenuto negli anni un importante presidio culturale e di partecipazione, capace di accogliere e valorizzare percorsi di confronto sui temi più rilevanti del nostro tempo», prosegue l’Assessora Ferrante .

Come visitare il MUPA?

Il MUPA è accessibile e inclusivo: gli spazi e i contenuti sono pensati per garantire accoglienza a persone con disabilità cognitive, motorie, visive e uditive, grazie a percorsi assistiti e materiali in formati accessibili. L’ingresso all’esposizione e agli eventi è gratuito, ma è richiesta la registrazione.

Il MUPA inaugura giovedì 12 novembre dalle 18:30. La giornata inaugurale vedrà la partecipazione di Aurora Leone, Donatella Messina e Martina Tinnirello del collettivo The Jackal, madrine della terza edizione partenopea del MUPA, mentre la musica sarà protagonista con Lina Simons, rapper di origini campane che intreccia italiano, napoletano e inglese, portando sul palco brani capaci di affrontare stereotipi e questioni sociali.