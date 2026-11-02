Mattarella a Napoli giovedì 5 novembre: quali strade saranno chiuse? Il Capo dello Stato Mattarella sarà a Napoli giovedì 5 novembre: il dispositivo di circolazione

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, verrà a Napoli per l'incontro “Sud Vivo, 20 anni con il Sud”, che si terrà giovedì 5 novembre presso il Complesso Monumentale Donnaregina con inizio alle ore 11:00. In occasione dell'evento è stato predisposto un dispositivo temporaneo di circolazione e sosta che riguarderà alcune strade cittadine.

Il Comune di Napoli è intervenuto per garantire lo svolgimento dell'evento in sicurezza, su richiesta della Questura, favorendo il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Mattarella a Napoli: strade chiuse e divieti di sosta

Dalle ore 00.01 di giovedì prossimo fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito veicolare in via Donnaregina (dall’intersezione con via Duomo fino all’intersezione con via Sedil Capuano). Fanno eccezione i mezzi di emergenza, di soccorso, delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate, degli autorizzati impegnati nell’organizzazione dell’evento, dei residenti ed a servizio di persone diversamente abili.

Nella stessa fascia oraria sarà in vigore anche il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade: via Seggio del Popolo; via dei Cimbri; piazzetta Filangieri; via Duomo (dall’altezza del Duomo fino all’intersezione con via Foria su ambo i lati e dall’intersezione con piazzetta Filangieri fino all’altezza del Duomo); via Donnaregina (dall’intersezione con via Duomo fino all’intersezione con via Sedil Capuano); largo Donnaregina; via Settembrini (dal civico 80 fino all’incrocio con via Loffredi su ambo i lati); piazza Settembrini; corso Arnaldo Lucci (dall’uscita del Metropark fino a piazza Garibaldi, lato stazione).

Il divieto riguarderà tutte le tipologie di sosta, compresi sosta riservata e carico e scarico merci.