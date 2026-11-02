Teatro Cilea, al via la stagione 26/27: debutto con "Il Medico dei Pazzi" Un debutto d’eccezione che conferma la vocazione del Teatro “Cilea”

Dopo gli appuntamenti fuori programma di ottobre, il Teatro “Cilea” di Napoli (Vomero, via San Domenico 11) inaugura ufficialmente la stagione teatrale 2026/2027, diretta artisticamente da Lello Arena. Da mercoledì 5 a sabato 8 novembre 2026, nella sala vomerese andrà in scena “Il medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta, con Gianfelice Imparato protagonista e la regia di Leo Muscato.

In scena con Imparato, in ordine alfabetico: Luigi Bignone, Giuseppe Brunetti, Michele Cipriani, Francesco Maria Cordella, Alessandra D’Ambrosio, Antonio Fiorillo, Giorgio Pinto, Giuseppe Rispoli, Fabiana Russo, Ingrid Sansone. Scene di Federica Parolini, costumi di Silvia Aymonino, musiche di Andrea Chenna, disegno luci di Alessandro Verazzi, aiuto regia Alessandra De Angelis.

"Il medico dei pazzi" al Teatro Cilea

“Il medico dei pazzi” è una delle più divertenti farse di Eduardo Scarpetta, una macchina perfetta dell’equivoco. Scritta nel 1908, racconta la disavventura di Don Felice Sciosciammocca, ricco proprietario terriero – un po’ ignorante, molto ingenuo e irrimediabilmente provinciale – che da anni finanzia gli studi del nipote Ciccillo. È convinto che il ragazzo si sia laureato in medicina e diriga un prestigioso manicomio. Peccato che Ciccillo, invece di studiare, abbia sperperato tutto in divertimenti e gioco d’azzardo, collezionando debiti e creditori.

Quando Don Felice decide di sorprenderlo e si presenta a Napoli con la moglie, il nipote, preso alla sprovvista, inventa una menzogna colossale: la Pensione Stella, dove vive, non è una semplice pensione, ma un rispettabile istituto psichiatrico. Don Felice, vedendo gli eccentrici ospiti della casa, si convince che siano pazienti. Da lì in avanti, la commedia precipita in un vortice di equivoci e situazioni paradossali, entrati nella memoria collettiva del teatro napoletano.

Un debutto d’eccezione che conferma la vocazione del Teatro “Cilea” a coniugare grandi classici, impegno sociale e apertura al territorio.

Il Programma dell’intera stagione al Teatro Cilea