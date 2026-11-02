Frattamaggiore: due arresti per maltrattamenti in famiglia e droga 12 violazioni del codice della strada, con sanzioni del valore complessivo di oltre 7.000 euro

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore.

Gli agenti del locale commissariato unitamente ai militari della guardia di finanza e con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania e della polizia locale, hanno identificato complessivamente 347 persone, di cui 69 con precedenti di polizia, controllato 109 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo e 3 a fermo amministrativo; sono state, altresì, contestate 12 violazioni del codice della strada, con sanzioni del valore complessivo di oltre 7.000 euro.

Inoltre, nel corso dell’attività i poliziotti hanno arrestato due persone, di cui un 55enne per rapina, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed un 20enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti, durante un controllo a Sant’Arpino, sono stati avvicinati da una donna che ha indicato il 55enne, suo ex marito, che si stava allontanando a bordo di una bicicletta. La donna ha raccontato che, poco prima, l’uomo era entrato nel suo appartamento, danneggiando alcuni mobili e, dopo averla minacciata ed aggredita, si era impossessato delle chiavi della sua auto, dandosi poi alla fuga.

Gli agenti, a seguito di un’attività d’indagine lampo, hanno rintracciato e bloccato l'uomo trovandolo in possesso delle chiavi dell’auto, successivamente restituite alla legittima proprietaria.

Ancora, gli agenti, nel transitare in piazza Riscatto a Frattamaggiore, hanno controllato un’auto con a bordo il 20enne che è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 4 grammi di cocaina e circa 1,5 grammi di ketamina. Rinvenuto inoltre nell'abitazione diverso materiale per il confezionamento della droga.