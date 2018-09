Spiaggia della Chiaia di Ischia, Legambiente in campo L’emergenza globale del marine litter e l’inquinamento marino

La spiaggia della Chiaia di Ischia, sarà pulita dai volontari di Legambiente il 10 settembre 2018, grazie all’iniziativa “Puliamo le spiagge”, promossa da P&G e Carrefour Italia. A sceglierla sono stati i consumatori i che, collegandosi al sito www.puliamolespiagge.it entro il 31 marzo, hanno potuto votare una delle 20 spiagge selezionate per l’iniziativa.

Le 10 spiagge finaliste sono state pulite dai volontari di Legambiente prima e durante la stagione estiva.

L’emergenza globale del marine litter, l’inquinamento marino, richiede infatti, secondo i tre partner dell’iniziativa, una presa di coscienza collettivafinalizzata a stimolare l’adozione di comportamenti più sostenibili attraverso la sensibilizzazione dei consumatori sui rischi dell’inquinamento marino e a produrre contemporaneamente uncambiamento concreto, grazie ad un’azione di pulizia in 10 spiagge italiane.

Le più recenti proiezioni scientifiche indicano che, senza interventi decisi, nel 2050 in mare ci saranno più rifiuti di plastica che pesci e, secondo i dati dell’Unep, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la protezione dell’ambiente, ogni giorno finiscono in mare 731 tonnellate di rifiuti. Un fatto allarmante che coinvolge anche il Mediterraneo, identificato come una delle aree più colpite al mondo dalla minaccia dell’inquinamento marino.

In quest’ottica prende dunque forma l’iniziativa “PuliAMO le spiagge”, che ha permesso agli utenti di scegliere 10 tra le 20 spiagge selezionate lungo i nostri litorali, semplicemente votando la propria preferita sul sito www.puliamolespiagge.it entro il 31 marzo scorso.

Tra le finaliste c’è anche la spiaggia della Chiaia di Ischia, che verrà pulita dai volontari di Legambiente il 10 settembre 2018.

La spiaggia della Chiaia, Forio D’Ischia

È una spiaggia molto bella, lunga ampia e panoramica, adiacente al porto di Forio, che si estende verso la baia di San Francesco. Punto ideale per ammirare i tramonti di Forio, fra i più belli del mondo, dove talvolta compare il “Raggio Verde”. Molto frequentata da famiglie con bambini, in quanto vicinissima al centro di Forio e facilmente raggiungibile con autobus di linea da tutta l’isola. Ci sono diversi stabilimenti ma anche ampi spazi di spiaggia libera. Importante l’opera di pulizia ma anche di sensibilizzazione di turisti e bagnanti.

L’emergenza dell’inquinamento marino è tracciata chiaramente dall'indagine Beach litter 2018 di Legambiente: su 78 spiagge monitorate, per un totale di oltre 400mila metri quadri, pari a quasi 60 campi di calcio, sono stati trovati una media di 620 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia. A farla da padrona è sempre la plastica, regina indiscussa tra i materiali più trovati, con un percentuale dell’80%.Secondo i dati dell’Unep, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la protezione dell’ambiente, ogni giorno finiscono in mare 731 tonnellate di rifiuti. Una minaccia per tutti gli esseri viventi che vivono in contatto con l’ecosistema marino e che nei rifiuti possono rimanere intrappolati, feriti, intossicati o soffocati. Senza contare le conseguenze negative sull’intera catena alimentare e sulle attività economiche con danni meccanici a imbarcazioni e attrezzature da pesca e agli stock ittici, alti costi per la pulizia di mare e spiagge e impatti negativi sul turismo.

Una situazione non più tollerabile e di fronte alla quale P&G ha deciso di dare un supporto concreto impegnandosi con Carrefour Italia al fianco di Legambiente nella pulizia delle spiagge italiane, chiedendo ai consumatori due azioni semplicissime, sul sito http://www.puliamolespiagge.it/www.puliamolespiagge.it : donare e votare la propria spiaggia preferita, per salvarla.