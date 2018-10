Fake news e inutili allarmismi ambientali, interviene Portella "E’ accanimento nei confronti dell’assessorato all’ambiente"

Fake news e inutili allarmismi ambientali diffusi sullo scarrabile dell’area mercato a Cardito. Nel mirino dei faziosi finisce l’area mercatale di via T. Campanella e via S. Paolo, all’interno della quale – secondo falsa notizia – vengono ripetutamente scaricati ed ammassati rifiuti solidi raccolti sul territorio comunale, quali umido, carta e multimateriale.

L’Assessore all’Ambiente Daniela Portella ribadisce così su Il Monito Quotidiano d'informazione: “Pur essendo comprensibile qualsiasi forma di critica politica, non sono più disposta a tollerare il comportamento di chi crea inutili allarmismi disinformando la cittadinanza”.

E’ accanimento nei confronti dell’assessorato all’ambiente, impegnato da luglio scorso a risolvere ogni forma di problematica ereditata o sorta sul territorio.

L’assessore Portella ha subito provveduto a verificare la veridicità delle illazioni, sottoponendo l’istanza cittadina al responsabile di servizio.

L’addetto preposto ha prontamente smentito quanto sottoposto all’attenzione dell’amministrazione tutta, ribadendo la temporaneità della collocazione dello scarrabile in zona mercato, quale “misura urgente utilizzata in via eccezionale per depositare per una sola giornata, vetro e cartoni, a seguito di una inadempienza della precedente ditta GoService preposta allo smaltimento rifiuti, rea di non aver fornito la centralina adeguata per la plastica”.

L’operazione del tutto legittima non ha determinato alcun impatto negativo su ambiente e territorio. Il materiale stipato in misura breve e temporanea (vetro e cartone), è da considerarsi non inquinante e trasbordabile in qualsiasi luogo.

Si ribadisce che lo stesso è stato riposto in un angolo remoto della zona mercato, al fine di non creare alcun disagio a commercianti e cittadinanza. L’operazione non avrà un seguito dal momento che la nuova ditta subentrata in appalto, dal 22 ottobre 2018, assicurerà tutti gli automezzi necessari ad un adeguato smistamento rifiuti.