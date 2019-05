Raccolta farmaci a favore dei bisognosi Verdi in piazza ad Ischia

“Siamo soddisfatti della straordinaria partecipazione degli isolani alla prima raccolta di farmaci che abbiamo organizzato per aiutare i bisognosi. Tutti i medicinali raccolti saranno donati alla Croce Rossa che provvederà a distribuirli ai senza fissa dimora e ai medici strada.

Si tratta di un piccolo gesto per ciascuno di noi che può risolvere un grande problema a chi non ha la possibilità di curarsi. Tutti gli scatoli raccolti sono stati contrassegnati sul codice a barre e sulla fustella in modo da impedire che gli stessi possano essere rimessi in commercio in qualsiasi modo”.

Lo ha dichiarato il commissario dei Verdi dell’isola d’Ischia, Maria Rosaria Urraro, al termine della raccolta che si è tenuta in piazza degli Eroi.

“Ripeteremo a breve questa iniziativa anche in altri comuni – ha aggiunto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli – per continuare a dare il segnale che bisogna vivere la comunità oltre gli egoismi. In Italia ci sono 12 milioni di persone che rinunciano alle cure mediche, anche le più elementari, perché non possono permetterselo. Dobbiamo aiutare queste persone a partire da cose semplici ma concrete”