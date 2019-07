"No ai motorini sulla strada delle morte" Appello, rivolto al sindaco di Ischia Enzo Ferrandino

"E’ ormai oltre un mese che ogni domenica sera, in occasione della manifestazione “Ischia in Festa”, per disposizione dell’amministrazione comunale del sindaco Enzo Ferrandino, via Iasolino è off limits per i motorini che possono essere condotti a mano.

Ma visto che gli attuali due ruote sono in genere mezzi molto pesanti, la maggior parte degli scooteristi opta per attraversare la sopraelevata, detta anche strada della morte visto i numerosissimi incidenti mortali che si sono verificati negli anni. Ed è bastato appostarsi pochi minuti per filmare decine e decine di motorini che transitano pericolosamente sulla strada della morte proprio a causa della chiusura di via Iasolino." Ad affermarlo in una nota indirizzata al primo cittadino è Gennaro Savio.

"La cosa vergognosa e che rende a dir poco ridicola la scelta dell’amministrazione comunale, è rappresentata dal fatto che essendo via Iasolino un strada di transito e non un corso del centro storico, la domenica sera nonostante “Ischia in Festa”, risulta praticamente quasi deserta e nonostante questo i motorini vengono “dirottati” verso la sopraelevata con tutti i gravissimi pericoli che questo comporta per giovani e meno giovani che li conducono: che vergogna! Guardare per credere.

Per la cronaca ricordiamo che già agli inizi degli anni ’90 l’allora amministrazione di Gianni Buono, visto l’estrema pericolosità della sopraelevata, deliberò affinché i motorini potessero sempre e comunque transitare per via Iasolino. Con Enzo Ferrandino, invece, anche su questo tema siamo ritornati oltre vent’anni indietro. Altro che tutela della sicurezza stradale. Oggi si mandano i nostri giovani a rischiare l’incidente sulla strada della morte: assurdo!!

Il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, guidato dal segretario generale Domenico Savio, unica forza di opposizione nel paese nonostante non ancora presente in consiglio comunale, continuerà a battersi affinché la domenica sera non si mandano i nostri giovani a rischiare il grave incidente sulla strada della morte.