Strage di gatti in via Gianturco a Portici Verdi: "Gesto inqualificabile da parte di incivili"

“L’avvelenamento di alcuni gatti in via Gianturco a Portici è un gesto vile e ingiustificabile. Una cattiveria che pone gli autori al di là del perimetro della comunità porticese, che si caratterizza per la sensibilità e l’amore nei confronti degli animali da affezione, come testimoniano i quattromila cani padronali e le cinquanta colonie feline presenti sul territorio comunali. Purtroppo un fatto simile si è già verificato, qualche anno fa, in un’area limitrofa.

Ora il fenomeno si è ripresentato, a testimonianza della presenza di qualche delinquente che non ha a cuore gli animali”. Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride a Portici Franco Santomartino.

“Porterò il problema all’attenzione della commissione Qualità Urbana – afferma Santomartino – e procederemo con le denunce alla polizia municipale. Occorrerà fare il massimo per identificare e sanzionare i responsabili di questa ingiustificabile vergogna”.