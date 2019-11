Una targa nel ricordo di Marianna Di Meglio La tragedia di via Sogliuzzo a Ischia

Ci siamo. E’ tutto pronto in via Antonio Sogliuzzo a Ischia dove domani mattina 5 novembre, alle ore 10.00, sarà scoperta una targa in memoria di Marianna Di Meglio, la ragazza vittima il 9 maggio del 2015 di un terribile incidente stradale. A darne notizia in una nota è Gennaro Savio.

Straordinariamente significativa è la frase impressa sulla ceramica artistica. “Il ricordo di Marianna alimenti per sempre il senso di responsabilità affinché le nostre strade siano sicure”. Si tratta di una frase che rappresenta un vero e proprio monito per tutti. Per gli automobilisti che quotidianamente disattendono pericolosamente le regole del codice della strada non rispettando segnaletica e limiti di velocità, e per i rappresentanti istituzionali deputati a tenere in sicurezza la nostra rete viaria sempre più sconquassata da dissesto e assoluta mancanza di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

All’importante cerimonia partita dal basso e fortemente voluta da familiari e amici della piccola Marianna, sono invitati a partecipare la cittadinanza e le rappresentanze di alunni e studenti degli istituti scolastici isolani. E questo perché è soprattutto dalla sensibilizzazione dei giovani che deve partire l’acquisizione di una nuova cultura civica fatta di rispetto delle regole del codice della strada sempre più ignorate. Affinché in futuro non si verifichino più altre tragedie della strada.