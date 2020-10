Covid: altri 6 positivi a Somma Vesuviana Sul fronte scuola tutto procede bene. Non ci sono casi e strutture scolastiche

“Altri 6 positivi a Somma Vesuviana dove attualmente la situazione è la seguente: 49 positivi attivi, 76 totali e altre 96 persone in isolamento. Abbiamo potenziato i controlli serali. Il Corpo dei Vigili Urbani sta operando controlli nei pressi dei locali e al di fuori dei locali. Per quanto riguarda le scuole non ci sono strutture chiuse e casi, tutto procede al meglio. Nelle prossime ore proseguirò il mio tour di controllo nei plessi scolastici”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.