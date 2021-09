Incredibile a Caivano: strisce blu dipinte su un ratto Europa Verde: "Come hanno fatto a non accorgersene?"

A Caivano è accaduto che un ratto è stato ‘coperto’ dalle strisce blu durante la realizzazione degli stalli per la sosta a pagamento.

“È evidente che a Caivano, come saputo attraverso le cronache e la segnalazione dei cittadini, che c’è un problema di topi che va risolto al più presto, per cui chiediamo all’Asl dei massicci interventi di derattizzazione. A riportare la notizia è la testata caivanopress.it

Al di là di questo ci chiediamo: è mai possibile che gli operatori non si siano accorti della presenza di un topo durante il passaggio della macchina per le strisce? Abbiamo grossi dubbi. ”- hanno commentato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e Salvatore Iavarone, coordinatore di Europa Verde per l’ area nord di Napoli.