Nasconde una pistola e un coltello sotto la sella dello scooter: denunciato Nei guai è finito un 40enne napoletano

Gli agenti del Commissariato di Capri, durante il servizio del controllo del territorio, nel transitare in via Cristoforo Colombo a Marina Grande hanno controllato un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 8 cm e di una pistola replica cal.6 con caricatore rifornito di “pallini”. Un 40enne di Anacapri, è stato denunciato per porto abusivo di armi.