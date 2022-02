Somma Vesuviana punta sull’inclusione nel mondo del lavoro Al via la manifestazione di interesse per individuare i soggetti ospitanti”.

"Somma Vesuviana Comune capofila del Progetto “Cresco, competenze e responsabilità per lo sviluppo della comunità” nell’ambito del programma di intese territoriali di inclusione Attiva (Itia).

E’ un progetto ambizioso, rivolto principalmente ai giovani, sull’intero territorio rientrante nell’Ambito 22 con i Comuni di Somma Vesuviana, Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano e San Vitaliano e che quest’anno vedrà ben 19 tirocini per le persone svantaggiate maggiormente vulnerabili che rientrano in una fascia di età lavorativa, ossia abbiano compiuto i 16 anni e siano disoccupati/inoccupati al momento dell'attivazione del tirocinio, ma avremo anche. 17 tirocini per persone con disabilità. Abbiamo in corso la manifestazione di interesse per individuare i soggetti ospitanti e dunque tutte quelle aziende, studi professionali che sono sul territorio d’Ambito 22 possono candidarsi trovando tutte le notizie e il bando all’Albo Pretorio sul sito del Comune di Somma Vesuviana”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

“Il progetto è rivolto principalmente ai giovani dai 16 ai 25 anni. Questi tirocini rientrano nel progetto “Cresco” del quale Somma Vesuviana è comune capofila per l’Ambito 22 che è finalizzato - ha dichiarato Sergio D’Avino, Assessore alle Politiche Giovanili - mediante la realizzazione di percorsi di empowerment, a favorire l’inclusione sociale delle persone che vivono particolari situazioni di svantaggio e vulnerabilità economica e sociale. Inclusione in vari settori: accoglienza, digitalizzazione, comunicazione nelle lingue straniere, imprenditorialità”.